Herkesin Türkiye doğumlu sandığı ünlü tarihçinin, aslında Avusturya'nın Bregenz şehrinde dünyaya geldiği ortaya çıktı.

İlber Ortaylı'nın hayatına dair bilgiler

21 Mayıs 1947 tarihinde Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlber Ortaylı, ailesinin II. Dünya Savaşı'nın zor şartlarından kaçmak için Türkiye'ye göç etmesinin ardından Türk vatandaşlığını kazandı.

Eğitim ve akademik kariyer

Ortaylı, eğitim hayatına Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde başladı. Daha sonra Viyana Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nde akademik eğitimine devam etti. 1974 yılında Ankara Üniversitesi'nde doktorasını tamamladıktan sonra, 1982'de doçent, 1989'da ise profesör unvanını aldı.

Tarih ve kültür alanındaki katkıları

İlber Ortaylı, 2005-2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlenmiş ve çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapmıştır. Ayrıca, "Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin Işığında", "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı" ve "Kırk Ambar" gibi önemli eserleriyle tarih bilincine büyük katkılar sağlamıştır.

Medya ve kitap çalışmaları

Kendine özgü konuşma tarzı ve derin bilgi birikimiyle tanınan Ortaylı, televizyon programları ve yazdığı kitaplarla geniş bir okuyucu kitlesi tarafından saygı görmektedir.