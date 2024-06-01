Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, Ildır Mahallesi'nde bulunan “Çocuk Oyun Alanı ve Spor Kompleksi”nin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Denizli, çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimi için bu tür alanların önemine vurgu yaparak, “Çocuklarımızın oyun oynayabileceği ve spor yaparak sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyebileceği bu tesisleri sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Denizli: Çocukların sağlıklı gelişimi için önemli adım

Başkan Denizli, açılışta yaptığı konuşmada, Ildır Mahallesi'nde bulunan ve çocuk oyun grubu, açık alan spor aletleri, halı saha ve ek tesislerin yer aldığı 3776 metre²'lik proje alanının açılışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Denizli, özellikle çocukların ve gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmelerini desteklemek amacıyla böyle bir alanın oluşturulmasının önemine değindi.

"Hizmet için çalışmaya devam edeceğiz"

Başkan Denizli, açılışta vatandaşların hızlı bir şekilde hizmetlere ulaşabileceği alanlar oluşturmak için ekiplerinin uzun mesailer harcadığını ifade etti. Devletin tasarruf tedbirleri kapsamında belediyelerin karşılaştığı zorluklara rağmen, Çeşme Belediyesi olarak hizmetlerine devam edeceklerini belirten Denizli, vatandaşlara hizmet etmek için çaba göstereceklerini vurguladı.