İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadele konusundaki açıklamalarında medyanın önemli bir sınav verdiğini ifade etti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, medyanın kurumsallaşmış ve evrenselleşmiş değerler doğrultusunda hareket etmesinin, hakikatin yalana karşı mücadelesini kolaylaştıracağını vurguladı. Altun, doğru ve zamanında haber iletmenin bireylerin haber alma hakkını sağlamada ve demokrasinin doğru işlemesinde kritik bir rol oynadığını belirtti.

Dezenformasyonla mücadelede doğru haberciliğin önemi

Dezenformasyon faaliyetlerinin toplumsal hayata olan zararlarına dikkat çeken Altun, doğru haberciliğin ve medya etiğine uyumun dezenformasyona karşı daha etkili bir mücadele sunacağını ifade etti. Bu bağlamda, İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan "Doğru Habercilik ve Medya Etiği" kitabına dikkat çeken Altun, bu kaynağın medya mensuplarının doğru habercilik yapmalarını teşvik etmek amacıyla hazırlandığını belirtti.

Medya mensuplarına yönelik destek

Altun, medya mensuplarının dezenformasyonla mücadelede başarılı olabilmeleri için gerekli destek ve kaynakların sağlanmasının önemine işaret etti. İletişim Başkanlığı olarak, medya profesyonellerinin çalışmalarını desteklemek ve medya etik kurallarına uyumlarını artırmak amacıyla çeşitli araç ve kaynakların sunulduğunu ifade etti.