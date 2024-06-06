Erzincan'ın İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat'ta meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cesedine ulaşıldı. Böylece ulaşılan cansız beden sayısı 7'ye yükselirken, kalan 2 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Göçüğün Ardından Zorlu Arama Kurtarma Çalışmaları

Erzincan'ın İliç ilçesinde yer alan Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat tarihinde meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 9 işçiden 3'ünün daha cansız bedenine ulaşıldı. Göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, zorlu koşullar altında devam ediyor. Ulaşılan cenaze sayısı 7'ye yükselirken, toprak altında kalan diğer 1 işçiyi bulma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Madende Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Göçük sonrası yapılan ilk incelemelerde, madenin güvenlik önlemleri ve çalışma koşulları hakkında çeşitli soru işaretleri ortaya çıktı. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattı. Madenin faaliyetleri geçici olarak durdurulurken, işçi güvenliği ve madenin yapısal durumu gözden geçiriliyor. Arama kurtarma ekipleri, göçük altında kalan diğer işçilerin de bulunması için yoğun çaba sarf ediyor.

Ailelerin Acı Bekleyişi Devam Ediyor

Gövde Metni: Göçükte hayatını kaybeden işçilerin aileleri, maden ocağı önünde endişeli ve acılı bir bekleyiş içinde. Kaybolan işçilerin yakınları, yetkililerden bir an önce net bir bilgi almayı umut ediyor. Yaşanan trajedi, maden işçilerinin zor ve tehlikeli çalışma koşullarını bir kez daha gündeme getirdi. Aileler, sevdiklerinin cansız bedenlerine ulaşılmasını beklerken, maden kazalarının önlenmesi için daha sıkı tedbirlerin alınmasını talep ediyor.