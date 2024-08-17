Ev sahibi Göztepe’de teknik direktör Stanimir Stoilov karşılaşmaya Arda Özçimen, Lasse Nielsen, Koray Günter, Heilton, Novatus Miroshi, Djalma Silva, Anthony Dennis, Doğan Erdoğan, Isaac Solet, Kubilay Kanatsızkuş ve Romulo ilk 11’i ile yer aldı.

Göztepe’de yedek kulübesinde ise Ekrem Kılıçarslan, Taha Altıkardeş, Ahmed Ildız, Yalçın Kayan, Juan Santos da Silva, İsmail Köybaşı, Malcom Bokele, Nazım Sangare, David Tijanic ve Ogün Bayrak yer aldı.

Konuk Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho ise Dominik Livakovic, Osayi Samuel, Rodrigo Becao, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko ve Youssef En Nesyri ilk 11’i sahadaki yerini aldı.

Sarı Lacivertli takımın yedek kulübesinde ise, Ertuğrul Çetin, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Rade Krunic ve Oğuz Aydın yer aldı.