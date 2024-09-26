İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Ege TV’de Can Çirişoğlu’nun hazırlayıp sunduğu “İş Dünyası Ekonomiye Yön Verenler” programının ilk konuğu olarak dikkatleri üzerine çekti. Yayına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Prof. Baran, Ege TV’nin yeniden yayın hayatına dönmesinin önemine vurgu yaparak Karne Medya Grubu’na teşekkür etti.

İYTE'nin ekosistemine dikkat çekti

Programda, İYTE’nin Teknopark İzmir ile birlikte oluşturduğu eğitim, bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminin Türkiye ekonomisine katkılarını paylaşan Prof. Baran, bu tür çalışmaları Ege TV aracılığıyla tüm Türkiye ile buluşturmanın kendileri için büyük bir değer taşıdığını ifade etti.

Prof. Baran, “Liman Kenti İzmir’in, çağın gereksinimlerine uygun olarak bilim, teknoloji ve inovasyon kentine dönüşmesi gerektiğini düşünüyorum. İzmir’deki üniversiteler, AR-GE merkezleri, teknoloji üsleri ve teknoparklar, farklı sektörlerde üniversite-sanayi işbirliği projeleri yürütmektedir,” dedi.

Girişimcilik ve inovasyona destek

Ticaretin ve girişimciliğin gelişimi için önemli miktarlarda ulusal ve uluslararası destek sağladıklarını belirten Baran, İzmir’in potansiyelinin arttırılması adına yürütülen projelere dikkat çekti. “Kent ekonomisinin gelişimi ve toplum yararına özellikle girişimcilik ve inovasyon alanında yaptığımız çalışmalar, İzmir’in geleceği açısından büyük önem taşımaktadır,” diye ekledi.

Ege TV’deki bu program, bölgedeki ekonomik gelişmelere ışık tutarak izleyicilere önemli bilgiler sunmayı hedefliyor.