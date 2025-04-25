İlkbahar ayları, doğanın canlanması kadar alerjilerin de yükselişe geçtiği bir dönem. Polen yoğunluğunun arttığı bu mevsimde, özellikle alerji geçmişi olan bireyler daha fazla etkilenebiliyor. Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Hacer Akşit Yaşar, polen alerjisiyle başa çıkmak isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu.

Sabah Saatlerinde Dışarı Çıkmaktan Kaçının

Polenlerin en yoğun olduğu saatler genellikle sabah erken saatlerdir. Bu saatlerde açık havada kalmak, alerji semptomlarını artırabilir. Mümkünse dışarı çıkışlar öğle sonrasına ertelenmeli.

Araç Kullanırken Camları Kapalı Tutun

Araç içerisinde camların açık bırakılması, polenlerin içeri girmesine neden olabilir. Klima kullanırken de hava sirkülasyonunun iç sistemden olmasına dikkat edin.

Eve Girerken Kıyafetlerinizi Değiştirin

Dışarıda giyilen kıyafetler polenleri eve taşıyabilir. Eve geldikten sonra üzerinizi değiştirmek ve mümkünse duş almak, alerjik reaksiyonları azaltabilir.

Gözlük ve Maske Kullanımı Etkili Olabilir

Polen temasını azaltmak için dışarı çıkarken güneş gözlüğü ve tıbbi maske kullanımı öneriliyor. Bu sayede hem göz hem solunum yolları korunmuş olur.

Evi Doğru Zamanlarda Havalandırın

Evleri havalandırmak elbette önemli; ancak bu işlemi sabah değil, polen yoğunluğunun azaldığı akşam saatlerinde yapmak daha doğru olacaktır.

Günlük Duş Almak Alerjiyi Hafifletebilir

Saç, cilt ve kıyafetlerde biriken polenleri temizlemek için düzenli duş almak faydalıdır. Özellikle dışarıda uzun süre kalanların bu konuda daha hassas olması gerekiyor.

Belirtiler Şiddetliyse Mutlaka Hekime Danışın

Burun tıkanıklığı, hapşırık, gözlerde sulanma ya da nefes darlığı gibi semptomlar ciddi boyuttaysa, bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Uzman hekim kontrolünde başlanacak tedavi süreci yaşam kalitesini artırabilir.

İlkbaharın güzelliğini alerjilerle gölgelemek istemiyorsanız, bu basit önlemleri günlük rutininize dahil etmeniz yeterli olabilir. Unutmayın, doğru tedavi ve bilinçli davranışlarla polen sezonunu daha konforlu atlatmak mümkün.