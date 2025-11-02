Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 Yılı Yıllık Programı’nda yer alan yeni düzenlemeye göre, ilköğretim müfredatına “bilinçli tüketici” dersi eklenecek. Bu adımla, öğrencilerin erken yaşlarda tüketici hakları konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Ayrıca, uygun olan seçmeli derslerin öğretim programlarına da bilinçli tüketime yönelik içerikler dahil edilecek. Program, üretici ve tüketici haklarının korunduğu, kalite odaklı bir ticaret anlayışını çocuklara kazandırmayı amaçlıyor.

Okul öncesi eğitim güçlendirilecek

Okul öncesine erişimin artırılması için yeni modeller devreye alınacak. Geçici köy ana sınıfları, taşıma merkezinde ana sınıfı ve evde okul öncesi eğitim modelleriyle farklı bölgelerdeki çocukların eğitime erişimi kolaylaştırılacak.

Ayrıca hayırseverler ve özel sektörün desteklerinin öncelikle okul öncesi eğitime yönlendirilmesi teşvik edilecek. Bu konuda valilikler aracılığıyla bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılacak.

Okuldan kopma riski bulunan öğrencilere destek

Programda, eğitim dışına çıkma riski taşıyan öğrenciler için önleyici mekanizmalar oluşturulacağı da belirtildi.

Özel eğitime gereksinim duyan bireyler için hem fiziki hem beşeri kapasite artırılacak.

Özel eğitim okullarının altyapısı güçlendirilecek ve kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler için temel matematik ve okuryazarlık etkinlik setleri hazırlanacak.

Uzaktan eğitim altyapısı geliştirilecek

Eğitim sistemi olağanüstü durumlara karşı daha dayanıklı hale getirilecek.

Yapay zeka destekli bireysel öğrenme platformu MEBİ, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme imkânı sunacak.

Eğitim Bilişim Ağı (EBA) da yeni video, simülasyon ve dijital kitap içerikleriyle zenginleştirilecek.

Ayrıca, yabancı dil eğitimine yönelik dijital materyallerin platform üzerinden erişime açılması planlanıyor.

İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik ders dışı etkinliklerde

Öğrenciler arasında iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve gönüllülük bilinci oluşturmak için resim, afiş, şiir ve kısa film yarışmaları düzenlenecek.

Ayrıca bilişim alanında çalışan öğrenci ve öğretmenlerin projelerini paylaşabilecekleri Ulusal GençTek Zirvesi düzenlenecek.