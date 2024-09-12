İmam Hatipliler Spor, Sezona Iddialı Başlıyor Hedef Şampiyonluk!

Manisa 1. Amatör Küme Merkez B Grubunda yer alan İmam Hatipliler Spor, yeni sezona büyük hedeflerle giriyor. Kulüp Başkanı Murat Emgener, Türkiye'deki büyük bir camianın temsilcisi olarak sahada örnek olacaklarını vurgularken, Teknik Direktör Sadık Çalış ise geçen yıl kıl payı kaçan şampiyonluğun bu sene mutlaka kazanılacağını belirtti.

Yeni transferlerle güçlenen kadro

İmam Hatipliler Spor, 2024-2025 sezonuna iddialı bir kadro ile giriyor. Takım, Manisaspor’un genç yeteneği Muhammed Enes Cangel başta olmak üzere Murat Çevik, Kaleci Serhat Soykök, Emrah Canseven, Emrah Taylan, Jiyan Şanlı ve Bayram Acar gibi isimleri transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Kulüp, genç futbolcularla da sözleşme imzalayarak uzun vadeli bir yapı kurmayı hedefliyor.

Başkan Emgener’den camia vurgusu

Kulüp Başkanı Murat Emgener, Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sezon öncesi toplantıda, hem teknik ekibe hem de futbolculara yönelik önemli mesajlar verdi. Emgener, İmam Hatipliler Spor’un Türkiye’deki büyük bir camianın tek futbol kulübü olduğunu vurgularken, saha içinde ve dışında örnek bir duruş sergilemeleri gerektiğinin altını çizdi. “Hedefimiz sadece sportif başarı değil, aynı zamanda ahlaki değerleri de en iyi şekilde temsil etmektir” dedi.

"O sene bu sene!"

Takımın teknik direktörü Sadık Çalış, geçen yıl kıl payı kaçırdıkları şampiyonluğu bu sezon kazanmak için var güçleriyle çalışacaklarını ifade etti. Çalış, “Geçen sezonun sonuna kadar savaştık, ama bu sene o sene olacak inşallah. Hep birlikte daha çok çalışarak, hedefimize ulaşacağız” dedi.

Sponsorların önemi

Başkan Murat Emgener, toplantıda ayrıca sponsorlara da teşekkür ederek, amatör kulüplerin ayakta kalabilmesi için sponsor desteğinin kritik önem taşıdığını belirtti. Bu yıl kulübün ana sponsoru olan Şehzadeler Kuyumculuk ve diğer destekçilere teşekkür eden Emgener, sponsorların artmasını ve belediyelerin de amatör kulüplere daha fazla destek olmasını umduğunu dile getirdi.

Hedef şampiyonluk ve örnek kişilikler yetiştirmek

İmam Hatipliler Spor sadece şampiyonluk hedeflemiyor, aynı zamanda iyi futbolcular ve örnek kişilikler yetiştirmeyi amaçlıyor. Sadık Çalış ve Murat Emgener, oyuncuların saha içindeki başarıları kadar saha dışındaki duruşlarına da büyük önem veriyor. Hem teknik kadro hem de yönetim, genç oyuncuların geleceklerine katkıda bulunarak, onları profesyonel futbol dünyasına kazandırmayı hedefliyor.

2024-2025 sezonunun ilk maçında İmam Hatipliler Spor, Karaağaçlı Teknik Spor ile karşılaşacak. Takım, bu maça yeni transferleri ve yenilenmiş kadrosuyla galibiyet parolasıyla çıkacak. Hem teknik kadro hem de futbolcular, sezona galibiyetle başlamak ve şampiyonluk yolunda ilk adımı atmak istiyor.