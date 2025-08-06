Düğün törenleri genellikle gösterişin ön planda olduğu anlara sahne olurken, bu kez bir gelin nikah masasında yaptığı mehir talebiyle fark yarattı. Evliliğe atılan bu özel adımda gelin, eşinden mehir olarak maddi değer yerine manevi anlamı büyük bir talepte bulundu. "Sevgi, sadakat, huzur ve saygı istiyorum" diyen genç kadın, "Eğer illa alınacak bir şey olacaksa bir gram altın yeterlidir" ifadeleriyle büyük takdir topladı.

İmamdan örnek davranış vurgusu: "Tebrik ediyorum"

Nikahı kıyan imam ise gelinin bu isteğini memnuniyetle karşıladı. Genç kadının yaklaşımını örnek göstererek, “İşte olması gereken bu. Evliliğin temeli maddiyat değil, maneviyattır. Bu genç hanımefendiyi yürekten tebrik ediyorum” sözleriyle takdirini dile getirdi. Nikah salonunda duygu dolu anlar yaşanırken, davetliler alkışlarla bu sade ama anlamlı talebe destek verdi.

Sosyal medya bu anı konuştu

Törenin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü. Binlerce kullanıcı gelinin sözlerini alıntılayarak, "Evlilik böyle başlar", "Asıl zenginlik bu anlayışta" ve "Bir ömürlük sadakat, bir gram altın kadar değerli" gibi yorumlarla genç çifti tebrik etti.