İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında açılan "Ahmak Davası" ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar nedeniyle Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile arasında süren polemiğe sert yanıt verdi. İmamoğlu, kendisine yönelik "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyen Bakan Tunç’a cevaben, yargıya değil, hükümetin yargı üzerindeki etkisine karşı eleştirilerde bulundu. İmamoğlu, "Ben yargıya parmak sallamadım, sana salladım. Senin gibi yargıyı etkileyen, baskı altında tutan hükümetin mensuplarına parmak salladım. O parmak benim değil, milletin parmağıdır. Onun da yeri sandık, siz sandığa gitmek zorunda kalacaksınız" dedi.

"İktidar bu karardan sonra Yargıtay gününü göremez"

İmamoğlu'nun bu açıklamaları, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un, "Kimse yargıya parmak sallayamaz" diyerek İmamoğlu’nun daha önce yaptığı konuşmalara tepki göstermesi üzerine geldi. İmamoğlu, kendisine yönelik açılan "Ahmak Davası" sürecinde yargının hızlı karar vermesi gerektiğini belirterek, "İstinaf hakkımda karar verecekse hemen versin. Ceza mı verecek, ceza versin. İktidar bu karardan sonra Yargıtay gününü göremez, millet ayağa kalkar" ifadelerini kullandı.

"Bırakın hesaplaşalım"

Sürecin hükümetin baskısıyla uzatıldığını savunan İmamoğlu, Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik hakaretinin ardından Soylu'ya verdiği cevabın suç duyurusu haline getirildiğini ve davanın halen devam ettiğini hatırlattı. İmamoğlu, "Bakan bana hakaret etti, ben ona cevap verdikten sonra dava açıldı. Mahkeme hâlâ kararı bekletiyor, çünkü istinaf sonucunu bekliyor. Eğer lehime karar verilirse, bakanla hesaplaşmam gerekecek. Zaten bırakın hesaplaşalım" dedi.

İmamoğlu ayrıca, Süleyman Soylu'nun kendisine "ahmak" dediği olayda açılan davada bakanın dokunulmazlığı nedeniyle davanın durdurulduğunu belirterek, "Beni yargılayan sistem, bakana karşı dava açıldığında 'dokunulmazlığı var' diyerek işlem yapmıyor. Bu tür yargı süreçlerini konuşmak bile insanın içini burkuyor" şeklinde konuştu.