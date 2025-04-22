Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Silivri Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.

İmamoğlu ile görüşmesine ve onun mesajlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Aslanoğlu, “Ekrem başkanımız gayet moralli ve iyi durumda. İzmirlilere çok selamı var. İzmir’den gördüğü büyük destek için tüm İzmirlilere özel teşekkürlerini iletti” dedi.

İmamoğlu’nun halktan gördüğü büyük destek sayesinde çok yakında Silivri zindanlarından kurtulacağını ifaden eden Aslanoğlu, şunları söyledi;

İmamoğlu'ndan 19 Mayıs çağrısı

Bugün İzmir Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü yöneticileri olarak, il başkan yardımcılarımız, kadın kolları il başkanımız ve kadın kolları yöneticilerimiz ile birlikte, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmek için Silivri’deydik.

Ekrem başkanımız inanılmaz moralli. Biz ona moral vermek için İzmir’den buraya geldik ama Ekrem başkan her zamanki gibi tüm Türkiye’ye moral veriyor, canlılığını, çalışkanlığını burada da koruyor. Burada da bir salondan diğer salona koşturarak yaptığı görüşmelerle bütün Türkiye yetişmeye çalışıyor. Onu böyle moralli böyle sağlıklı gördüğümüz için çok mutluyuz. İzmir bildiğiniz gibi ilklerin şehri, ilk kurşunun atıldığı şehir. Aynı zamanda Ekrem başkanın da cumhurbaşkanlığı adaylığına giden yolda ilk şehir dışı mitinginin başladığı meşaleyi yaktığı şehir.

19 Mayıs’ta da İzmir’de büyük bir miting yapacağız o mitingin hazırlıkları üzerine görüştük Ekrem başkanımızla. Ben yapacaklarımızı anlattım, kendisi isteklerini ve önerilerini anlattı. İzmir o gün tüm Türkiye’ye adına, tüm Türkiye’den gelen vatandaşlarımızla birlikte “artık yeter” diyecek. Gördük ki, Samsun ve Yozgat mitinglerinde artık halkımız bu işe yeter diyor.

Biz Ekrem başkanımızın çağrısıyla tüm Türkiye’yi 19 Mayıs’ta büyük bir Çığlığa İzmir’e davet ediyoruz. İzmir’de İzmir’in görmüş olduğu, Türkiye’nin görmüş olduğu en büyük mitinglerden biri olacak. Türk halkı “artık yeter” diyecek. Adaletsizliklere, hukuksuzluklara, haksızlıklara, kayırmacılıklara vatandaşın ezilmesine, sömürülmesine, açlığa karcı ses yükseltmeye çağırıyoruz. O çığlığın tüm Türkiye’den duyulacağını gönülden inanıyorum.

Gençliğe özel teşekkür

Ekrem İmamoğlu’nun gençlere, haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı verdikleri mücadele için özellikle teşekkür ettiğini ifade eden Şenol Aslanoğlu “Şunu özellikle belirtmeliyim ki, Ekrem başkanımızın öğrencilere, gençlerimize özel bir teşekkürü var. Her bir genci öptüğünü ve onlarla gurur duyduğunu söyleyerek, yeni yetişen neslin, bu ülkede son yıllarda omuzlara çökmüş olan o “acaba” karamsarlığını herkesin üzerinden aldığını, bu ülkeyi yepyeni bir aydınlığa o gençlerin kavuşturacağını ifade etti. Ve o gençlerin her birine ayrı ayrı selamları, teşekkürleri var. Özellikle İzmir’de ve tüm illerde Cezaevi’nde olan gençlerimize de ayrı ayrı selamlarını ve desteğini iletti.

Halkın çığlığı Ekrem başkanı bu zindanlardan çıkartacak

Türkiye’nin dört bir yanından Ekrem Başkanla görüşmeye gelenler olduğu ifade belirten Aslanoğlu “Cumhurbaşkanı adayımızla dertleşmeye, destek olmaya ve görüşlerini almaya gelenler var Silivri’de. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu halkın çığlığı Ekrem başkanı bu zindanlardan çıkartıp alacak ve onunla birlikte ülke yeniden doğacak. Bu köhnemiş bize yutturulmaya çalışılan tek adam rejimini yıkıp, yeniden bu ülkeyi ve bu cumhuriyeti demokrasiyle taçlandıracak, gerçek bir halk iradesini ortaya koyacak. Yakın zamanda hep birlikte göreceğiz” dedi.