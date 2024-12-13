Türkiye'de imar hakkı aktarımıyla ilgili önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı ve yürürlüğe girdi. TBMM'de kabul edilen Köy Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile "imar hakkı transferi" uygulaması başlatıldı. Bu düzenleme, vatandaşlara yeni fırsatlar sunarken, şehir plancıları ve uzmanlar tarafından dikkatle izleniyor.

İmar hakkı aktarımı nedir?

Yeni düzenleme ile kamulaştırılan ve okul, park, yeşil alan, yol gibi kamusal alanlara dönüştürülen arsaların imar hakları, başka bir kamuya veya belediyeye ait arsaya aktarılabilecek. Ayrıca, kentsel dönüşüm projelerinde yer alan arsaların imar hakları da farklı bir şehre taşınabilecek.

Değer tespiti ve tercih süreci

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketleri, arsaların ekonomik değerlerini hesaplayacak. Örneğin, 1 milyon lira değerindeki 200 metrekarelik bir arsanın imar hakkı, başka bir bölgede 100 metrekarelik bir alana denk gelebilecek. Vatandaş, değer farkını kabul ederek yeni bir arsa alacak veya kamu, onay alarak bu farkı ödeyecek.

Yeni düzenlemenin avantajları ve riskleri

Bu düzenleme, vatandaşlara mülklerini daha verimli kullanma fırsatı sunarken, şehir plancıları bazı risklere dikkat çekiyor. İmar haklarının farklı şehirlere aktarılması, nüfus yoğunluğu ve altyapı dengesinde sorunlar yaratabilir. Ayrıca, imar hakkı taşınan alanların nüfus ve altyapı yoğunluğu göz önünde bulundurularak yönetilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Örnek senaryolar ve çözüm önerileri

Örneğin, İstanbul Küçükçekmece'deki 200 metrekarelik bir arsanın imar hakkı, aynı değerde bir başka yerde 100 metrekarelik alana denk gelebilir. Eğer uygun bir arsa bulunmazsa, vatandaşın hakkı nakit olarak ödenebilir.