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Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı, Moralı Mahalle'de meydana gelen hırsızlık olayını kısa sürede çözerek, çalınan 100 kilogram inciri sahibine teslim etti. Şüpheliler, adli işlemler için gözaltına alındı.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, Moralı Mahallesindeki bir incir bahçesinden yaklaşık 100 kilogram incirin çalınmasıyla ilgili olay aydınlatıldı. Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü detaylı araştırma sonucunda, hırsızlık suçundan aranan N.İ. (36), N.İ. (22) ve B.İ. (56) adlı şüpheliler, çalınan ürünlerle birlikte yakalandı. Çalınan incirler sahibine iade edilirken, şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.

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