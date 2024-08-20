İncirliova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını koruma amacıyla gerçekleştirdiği market denetimlerinde tarihi geçmiş ürünleri tespit ederek, bu ürünlere el koydu. Ekiplerin yaptığı titiz incelemeler sonucunda, pek çok ürünün son kullanma tarihinin geçtiği ve hijyen koşullarına uygun olmayan şekilde satışa sunulduğu belirlendi.

İncirliova'da hijyen standartları artırılıyor

Denetimlerde, tarihi geçmiş ürünler raflardan toplatılarak imha edilmek üzere İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. İşletmeler hakkında tutanak tutuldu ve gerekli cezai işlemler için işlem başlatıldı. Başkan Aytekin Kaya, denetimlerin sıkı şekilde devam edeceğini ve sağlıklı gıda tüketiminin ön planda tutulacağını belirtti.

Başkan Kaya'dan vatandaşlara çağrı

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, yaptığı açıklamada, “Zabıta ekiplerimiz, vatandaşlarımızın sağlıklı ürün tüketebilmesi için sürekli olarak görev başında. Denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğu tespit edilmiştir ve bu ürünlere el konulmuştur. Vatandaşlarımızın, alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat etmelerini ve şüpheli durumlarda 0 256 585 12 24 numaralı telefondan belediyemize ulaşmalarını rica ediyoruz” dedi.