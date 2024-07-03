Ünlü influencer Damla Altun ve uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Uğur Şengül, dün Milano'da evlendi. 10 yıldır mutlu bir ilişki sürdüren çift, ilişkilerini sık sık sosyal medya hesaplarında paylaşıyordu. Ancak düğün anından hiç fotoğraf paylaşmamaları dikkat çekti ve hayranlarının tepkisine neden oldu.

"Sizinle paylaşabilecek kadar çekim yapamadım "

Gelen tepkiler üzerine ise Damla Altun sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Altun yaptığı açıklamada, "Düğün fotoğraflarının en güzel versiyonlarını sizinle paylaşmak istiyorum ve inanın mesajlarınız beni hem daha çok heyecanlandırıyor hem de çok acele ettiriyor. Düğünde telefonu elime almaya vakit bulamadığım için sizinle paylaşabilecek kadar çekim yapamadım ne yazık ki... Telefonuma kaydettiğim gibi tüm içerikleri sizinle paylaşacağım. Eminim ki benimle empati kurabilen çok kişi vardır aranızda." İfadelerini kullandı.

Sosyal medyada tepkiler

Damla Altun ve Uğur Şengül'ün düğününden fotoğraf paylaşmamaları, sosyal medya takipçileri arasında hayal kırıklığına yol açtı. İşte bazı yorumlar: