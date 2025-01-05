İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD'nin Almanya'daki aşırı sağcı AfD ve İngiltere'deki popülist figürlerden Nigel Farage’a verdiği desteği sert bir şekilde eleştirerek, bu durumun "Avrupa'ya savaş ilanı" anlamına geleceğini belirtti. Ancak Starmer, 2025 yılına çalkantılı bir başlangıç yaptı ve Elon Musk’ın eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Elon Musk’ın saldırgan paylaşımları

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, yılın ilk günlerinde Starmer’ı ve hükümetini hedef alarak sosyal medya üzerinden bir dizi paylaşıma imza attı. Musk, aşırı sağcı figürlerin desteklenmesine karşı çıkarken, İngiltere'deki çocuk istismarı skandallarını gündeme getirdi ve Tommy Robinson’ın serbest bırakılmasını talep etti. Ayrıca, Starmer hükümetini "polis devleti" kurmakla suçladı ve İngiltere Kralı 3. Charles’a parlamentoyu feshetme çağrısında bulundu.

Reform UK ve Musk’ın yeni yönü

Musk, İngiltere'deki popülist parti Reform UK’ye de dikkat çekti. Sosyal medyada, partinin yeni bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirterek, "Nigel Farage bu hareketi başarıya ulaştıracak güce sahip değil" dedi. Farage ise Musk’ı "kahraman figürü" olarak tanımladı ve Musk’ın görüşlerinin çoğuna katıldığını ancak bazı konularda "çekingen" olduğunu ifade etti.

Musk’ın siyasi müdahalesi

Starmer hükümeti, bir yandan ABD ile ilişkileri güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan Musk’ın desteklediği Reform UK partisinin yükselen etkisini kontrol altına almaya çalışıyor. Musk’ın İngiltere siyasetine müdahalesi, yalnızca İngiltere ile sınırlı kalmayıp, Almanya'da da yankı uyandırdı. Alman hükümeti, Musk’ı AfD’ye verdiği destek nedeniyle seçimlere müdahale etmekle suçladı.

Starmer’ın dilemmaları ve zorlukları

Starmer için Musk’ı görmezden gelmek giderek zorlaşıyor. Başbakan, Trump yönetimiyle ekonomik ilişkiler kurma çabası ve Musk’ın popülist hareketlere verdiği destek arasında sıkışmış durumda. Musk’ın eleştirilerine doğrudan yanıt vermektense, Starmer, onun gündemde kalmasını engellemeye çalışıyor. Ancak, hükümetin içinde bu stratejiye karşı çıkanlar da var.

Musk’ın artan popülist desteği

Musk’ın Reform UK’e verdiği destek, İngiltere'deki popülist hareketlerin daha güçlü hale gelmesine yol açabilir. Ancak, Musk’ın Robinson gibi aşırı sağcı figürlere verdiği destek, Reform UK partisinin uzun vadede ana akım seçmen kaybetmesine neden olabilir.