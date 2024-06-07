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EURO 2024'te C grubunda yer alan İngiltere'nin rakipleri Sırbistan, Danimarka ve Slovenya olacak.

Kadrodan çıkarılan isimler James Trafford, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah, Harry Maguire, Curtis Jones, James Maddison ve Jack Grealish oldu.

Avrupa Futbol Şampiyonası( EURO 2024 ) 14 Haziran'da başlıyor. İlk olarak 33 kişi olarak açıklanan İngiltere kadrosundan 7 futbolcu EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi. Gareth Southgate 'in açıkladığı 26 kişilik kadro şu şekilde:

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