Avrupa Futbol Şampiyonası(EURO 2024) 14 Haziran'da başlıyor. İlk olarak 33 kişi olarak açıklanan İngiltere kadrosundan 7 futbolcu EURO 2024 kadrosuna dahil edilmedi. Gareth Southgate'in açıkladığı 26 kişilik kadro şu şekilde:
Kaleciler: Jordan Pickford, Aaron Ramsdale, Dean Henderson
Defans: Marc Guehi, Kieran Trippier, Lewis Dunk, Ezri Konsa, Kyle Walker, Joe Gomez, John Stones
Orta Saha: Conor Gallagher, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice, Kobbie Mainoo, Adam Wharton
Hücum: Harry Kane, Bukayo Saka, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Phil Foden, Jude Bellingham, Cole Palmer, Ivan Toney, Eberechi Eze, Jarrod Bowen
Kadrodan çıkarılan isimler James Trafford, Jarrad Branthwaite, Jarell Quansah, Harry Maguire, Curtis Jones, James Maddison ve Jack Grealish oldu.
EURO 2024'te C grubunda yer alan İngiltere'nin rakipleri Sırbistan, Danimarka ve Slovenya olacak.