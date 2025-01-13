İngiltere'nin Devleri Tchouameni Için Yarışa Girdi

Manchester City ve Liverpool, Real Madrid’in Fransız orta saha oyuncusu Aurelien Tchouameni’yi kadrosuna katmak için mücadele ediyor. Tchouameni'nin transfer durumu, dev kulüpleri karşı karşıya getirdi.

Tchouameni için transfer rekabeti

İngiltere Premier Lig'in iki dev kulübü, Manchester City ve Liverpool, Real Madrid’in 24 yaşındaki yıldızı Aurelien Tchouameni için kıyasıya bir yarışa girdi. Bu sezon Premier Lig şampiyonluğu yolunda geride kalan Manchester City ile lider konumda bulunan Liverpool, Fransız orta saha oyuncusunun transferi için büyük bir mücadelenin içine girdi.

Liverpool daha önce istemişti

Liverpool, 2022 yılında Fransız oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş ancak Tchouameni, tercihini Real Madrid’den yana kullanmıştı. Şimdi ise yeniden Tchouameni’yi takımlarına katmak için devrede olan Liverpool, bu kez oyuncunun tercihini değiştirebileceği umuduyla hareket ediyor.

Manchester City'nin hedefi: Tchouameni

Manchester City ise, Guardiola ile yeni bir sözleşme imzalayarak büyük bir değişim planları yapıyor. Bu doğrultuda, Tchouameni'nin takımda önemli bir rol oynaması bekleniyor. Kulüp, Fransız oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.

Real Madrid’in kararı bekleniyor

Öte yandan, Real Madrid, devre arası transfer döneminde Tchouameni’yi bırakmaya pek istekli değil. Kulüp, oyuncusunun gidişine sıcak bakmıyor ve bu transferin gerçekleşmesi için yaz dönemini beklemek istiyor. Real Madrid’in tutumu, Manchester City ve Liverpool’un planlarını etkileyebilir.