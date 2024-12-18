Tarım ve Orman Bakanlığı, insanlarda belirli enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antimikrobiyallerin ve antimikrobiyal madde gruplarının hayvanlarda kullanımını yasakladı. Bakanlığın hazırladığı ve "İnsanlarda Belirli Enfeksiyonların Tedavisi İçin Ayrılmış Antimikrobiyallerin veya Antimikrobiyal Gruplarının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu düzenleme, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin ilgili mevzuatına uyum sağlanması amacıyla yapıldı. Buna göre, insanlarda kullanılan antimikrobiyaller veya antimikrobiyal gruplar, veteriner tıbbi ürünlerde veya ilaçlı yemlerde kullanılamayacak.

Tebliğ kapsamında, bu maddeleri içeren ürünlerle ilgili ruhsat başvuruları reddedilecek veya mevcut ruhsatlar iptal edilecek. Ayrıca, belirlenen antimikrobiyalleri içeren beşeri tıbbi ürünlerin hayvanlarda kullanımına da yasak getirilecek. Bu düzenleme, 2 ay sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye'de ruhsatlı veteriner ürünü bulunmuyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Türkiye'de bu aktif maddeleri içeren herhangi bir ruhsatlı veteriner tıbbi ürünü bulunmuyor. Ancak, bazı maddeler beşeri tıbbi ürün olarak ruhsatlandırılmış durumda. Bu düzenleme ile bu ürünlerin hayvanlarda kullanımı da engellenmiş olacak.