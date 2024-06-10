Instagram'ın yeni özelliği, DM kutusunu karışıklıktan kurtaracak. Kullanıcılar, mesajlarını daha iyi yönetebilecek ve gereksiz bildirimlerden kaçınabilecek.

DM Kutusunda 5 Farklı Kategori

Yeni özellikle birlikte DM kutuları, beş farklı kategoride düzenlenecek. "Birincil" klasörler öncelikli mesajlara, "Genel" klasör ise daha az öncelikli mesajlara ev sahipliği yapacak.

Meta Henüz Resmi Bir Açıklama Yapmadı

Instagram'ın yeni özelliği hakkında Meta'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ne zaman yayımlanacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor ve özellik henüz erken aşamada.

Bu yeni özellik, Instagram kullanıcılarının DM kutusunu daha iyi yönetmelerini sağlayacak ve mesajlaşma deneyimini daha keyifli hale getirecek.