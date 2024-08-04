BTK'nın Instagram'a koyduğu erişim engelinin gerekçesi olarak, sosyal medya platformunun bazı "katalog suçlar" ile ilgili mevzuata uymadığı belirtilmişti. BTK'nın engelleme kararının, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümünden sonra Instagram üzerinden yapılan paylaşımları kınaması sonrasında geldiği ifade ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'ın kapatılmasına yönelik açıklamasında, "Kanuna uydukları anda Instagram açılır, kendilerini uyardık karşılık bulmadı" dedi. Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Instagram platformunun erişim engelinin kaldırılabilmesi için mevcut düzenlemelere uyması ve BTK'nın belirlediği hassasiyetleri karşılaması gerekiyor.

Bakan Uraloğlu, diğer sosyal medya platformlarına yönelik herhangi bir planlama olup olmadığına dair bir bilgi vermedi. Ancak, sosyal medya platformlarının yasal düzenlemelere ve toplumsal hassasiyetlere uydukları sürece erişim engeli uygulanmayacağı vurgulandı.

Ekonomik etkiler

Instagram'ın kapatılmasının e-ticaret sektöründe önemli ekonomik kayıplara neden olduğu belirtiliyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi, Instagram'ın kapatılmasının günlük 1,9 milyar TL'lik bir ciro kaybına yol açtığını açıkladı. Bu durum, sosyal medya ve dijital ticaret alanında ciddi ekonomik etkiler yaratıyor.

Instagram'ın erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair gelişmeler, platformun mevzuata uyum sağlama sürecine ve BTK'nın alacağı kararlara bağlı olarak şekillenecek.