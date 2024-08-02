Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, popüler sosyal medya platformu Instagram'da yaşanan erişim engeline ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, söz konusu erişim engelinin nedenine dair bilgiler verirken, eksikliklerin giderilmesiyle engelin kaldırılacağını belirtti.

Erişim Engelinin Nedeni

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, Instagram'daki erişim engeli, platformun Türkiye'deki bazı yasal gereklilikleri yerine getirmemesi nedeniyle uygulandı. Bu eksikliklerin neler olduğu konusunda detay verilmezken, Bakan Uraloğlu genel bir çerçevede bilgilendirme yaptı.

"Kanunlara Uymalarını İstiyoruz"

Bakan Uraloğlu, platformlardan beklentilerinin açık olduğunu vurguladı. "Hassasiyetlerimiz belli, oradaki eksiklikler belli. O eksiklikleri giderildiği an 1 saat sonra kaldırmış olacağız," diyen Bakan Uraloğlu, tüm sosyal medya platformlarının Türkiye'nin yasal düzenlemelerine uyması gerektiğini ifade etti.

Bakanlık yetkilileri, Instagram yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve eksikliklerin kısa süre içinde giderilmesini beklediklerini belirtti. Sosyal medya kullanıcıları, erişim engelinin ne zaman kaldırılacağına dair resmi bir açıklama yapılmasını bekliyor.