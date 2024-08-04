Instagram yerine kullanılabilecek çeşitli uygulamalar, sosyal medya ve fotoğraf paylaşımı konusunda alternatifler sunabilir. İşte bazı popüler seçenekler:

TikTok: Kısa videolar ve eğlenceli içeriklerle tanınan TikTok, özellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler. Fotoğraf paylaşımı kadar, video içeriklerine odaklanır.

Pinterest: Görsel arama ve ilham alma platformu olarak bilinen Pinterest, kullanıcıların ilgi alanlarına göre panolar oluşturup, resimler ve diğer içerikler paylaşmalarına olanak tanır. 40 metre derinliğinde obruk açıldı!

Snapchat: Anlık mesajlaşma ve kısa süreli fotoğraf/video paylaşımı sunan Snapchat, filtreleri ve hikaye formatıyla tanınır.

VSCO: Fotoğraf düzenleme ve paylaşım platformu olan VSCO, kullanıcıların fotoğraflarını yüksek kaliteli filtrelerle düzenlemelerine ve galeriler oluşturmasına imkan tanır.

Flickr: Özellikle fotoğrafçılar için geliştirilmiş olan Flickr, yüksek çözünürlüklü fotoğrafların paylaşımı ve depolanması için iyi bir seçenektir.

Tumblr: Metin, fotoğraf, video ve daha fazlasını paylaşabileceğiniz Tumblr, kişisel bloglar ve içerik paylaşımı için kullanılır.