Yeni bir güncelleme ile, kullanıcılar artık 'Süper Beğen' seçeneği ile yalnızca bir hikayeyi özel şekilde beğenebilecekler.

Yalnızca tek bir hikayeye kullanılabilir

Platformun uygulama kodlarında yapılan bir keşfe göre, Instagram, YouTube ve Tinder'daki 'süper like' özelliklerine benzer bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar her gün sadece bir hikayeye 'süper like' atma hakkına sahip olacak. Süper beğeni hakkı, her 24 saatte bir yenilenecek ve kullanıcılar bu süre zarfında yalnızca bir hikayeyi bu şekilde beğenebilecekler.

Hikayeler bölümünde etkileşim ve DM yoğunluğunun artmasıyla dikkat çeken bu güncelleme, Instagram'ın kullanıcı deneyimini daha da kişiselleştirmeyi ve artırmayı amaçlıyor. Özelliğin ne zaman tüm kullanıcılara sunulacağı ise henüz açıklanmadı.