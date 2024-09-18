Instagram, çevrimiçi güvenliğini artırmak amacıyla 18 yaş altı kullanıcılar için yeni kısıtlamalar getiriyor. Bu değişikliklerle reşit olmayan kullanıcıların hesapları otomatik olarak gizli hâle gelecek ve ebeveyn kontrolleri sıkılaştırılacak.

Instagram, çocuk kullanıcıların sosyal medya deneyimlerini daha güvenli hâle getirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda 18 yaş altı hesaplar için yeni düzenlemeler getirildi. Bu hesaplar otomatik olarak gizlenecek ve yalnızca kabul edilen takipçiler içeriklere erişebilecek. Şirket, gençlerin maruz kalabilecekleri hassas içerikleri sınırlandırmayı hedefliyor.

Ebeveyn denetimleri devrede

Ebeveynler, çocuklarının hesaplarını yönetebilecek ve hangi içeriklere eriştiklerini takip edebilecek. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının kimlerle mesajlaştığını görebilecek, ancak mesaj içeriklerine erişim sağlanamayacak. Özellikle 16 yaş altı kullanıcılar, hesaplarını ebeveynlerine bağlamadan kısıtlamaları kaldıramayacak.

Zaman sınırlamaları ve uyku modu

Instagram, çcoukların sosyal medya kullanımını kontrol altında tutmak için zaman kısıtlamaları da getiriyor. 18 yaş altı hesaplar, günlük 60 dakikalık süreyi aştığında uygulamadan çıkmaları için uyarılar alacak. Ayrıca 18 yaş altı kullanıcıların hesapları akşam 10 ile sabah 7 arasında "uyku moduna" geçecek ve bu süreçte gelen bildirimler sessize alınacak.

Meta, bu düzenlemelerle genç kullanıcıların sosyal medya kullanımını daha güvenli hâle getirmeyi hedefliyor. Şiddet içerikleri ve kozmetik ürün reklamları gibi hassas içeriklerin gençlerin karşısına çıkma olasılığı da azaltılacak. Yeni uygulama ocak ayından itibaren Türkiye'de de devreye girecek.