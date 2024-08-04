Türkiye'nin en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Instagram'ın BTK kararıyla kapatılmasına tepkiler çığ gibi büyüyor. ASAL Araştırma Direktörü ve siyasal iletişimci Adem Belede Instagram kararının AK Parti’nin oylarını düşüreceğini iddia etti.

Asal Araştırma Direktörü Adem Belede kararın AK Parti’ye çok kötü yansıyacağını belirtti.

Belede yaptığı paylaşımda “Ekonomi/hayat pahalılığı devam ettiği müddetçe AK Parti oy kaybı yaşamaya mahkum. Emekli/asgari ücretlilerinde temmuz ayı içerisinde beklentileri karşılanmadı. Ülkenin en önemli ikinci sorunu ‘mültecilerin’ ülkelerine gönderilmesi elzem” ifadelerini kullandı.

AK Parti’nin toplumdaki oyunun sokakta yaşayan hayvanlara “ötanazi” düzenlemesi ile düşme eğiliminde olduğunu belirten Belede, Instagram yasağının AK Partiye en az iki puan kaybettireceğini söyledi.

Belede, “BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması hâlinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir” dedi.

BTK kararıyla Türkiye’de Instagram’ın erişime kapatılması daha şimdiden AK Parti’nin 2 puan oy kaybına neden olacak. Kapatılma kararının uzaması halinde bu kaybın artma ihtimali yüksektir. — Adem Belede (@adem_belede) August 3, 2024

Ne olmuştu?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun re'sen aldığı kararla Türkiye’nin en çok kullandığı sosyal medya platformu olan Instagram'a erişim engeli getirilmişti.

Kararın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastı sonrası paylaşımlara getirilen engeller nedeniyle alındığı belirtildi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Haniye için yayımladığı taziye mesajına Instagram, erişim engeli getirmişti.