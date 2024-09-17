Fransa'da işlediği suç nedeniyle kırmızı bültenle aranan Bülent Y. (49), Muğla’nın Bodrum ilçesinde yakalandı. Interpol tarafından uluslararası çapta aranan dolandırıcı, Türkiye’deki tatilinde yakayı ele verdi.

Ekipler operasyon düzenledi

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa’da “Örgütlü Dolandırıcılık” suçundan aranan Bülent Y.’nin Bodrum’da olduğu bilgisini aldı. Şüphelinin Bodrum’daki bir villada konakladığını tespit eden ekipler, hızlı bir operasyon düzenledi.

Çifte vatandaş Bülent Y. yakalandı

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen baskında, Bülent Y. çifte vatandaş olduğu Türkiye ve Fransa'dan dolayı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin, Türkiye’deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fransız yetkililere teslim edileceği bildirildi.