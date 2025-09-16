iOS 26 ile gelen yeni özellikler

  • Arama filtreleme: Bilinmeyen aramaları otomatik karşılama.

  • Tutma Yardımı: Müşteri hizmetlerinde hattı sizin yerinize bekletme.

  • Haritalar: Sık kullanılan güzergâhları öğrenip uyarma.

  • CarPlay: Canlı Etkinlikler ve Tapback desteği.

  • Apple Music: AutoMix ile DJ tarzı geçişler, şarkı sözlerinin çevirisi.

  • Cüzdan: Bagaj takibi ve uçuş durumu takibi.

  • Oyunlar uygulaması: Meydan okumalar ve başarılar.

  • Erişilebilirlik: Braille ve taşıt hareketi işaretleri desteği.

  • AirPods Kamera Kumandası: AirPods ile video kaydı başlatma.

  • Fotoğraflar: Yeni arayüz ve 3D efektler.

  • Günlük uygulaması: Birden fazla günlük oluşturma ve harita görünümü.

iOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir?

Yeni güncellemeyi iPhone’unuza yüklemek için şu adımları izleyin:

  1. Ayarlar uygulamasını açın.

  2. Genel > Yazılım Güncelleme sekmesine gidin.

  3. Güncelleme mevcutsa kırmızı simge ile “iOS 26” güncellemesi görünecektir.

  4. Yükle butonuna tıklayın.

  5. İndirme ve yükleme işlemi başlayacaktır. Güncelleme süresi cihaz modeline ve internet hızına göre değişebilir.

iOS 26 hangi cihazlara geldi?

iPhone 16 Serisi

  • iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 15 Serisi

  • iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Serisi

iPhone 13 Serisi

  • iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Serisi

  • iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11 Serisi

  • iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE Serisi

  • iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil)

Kaynak: HABER MERKEZİ