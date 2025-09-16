iOS 26 ile gelen yeni özellikler
-
Arama filtreleme: Bilinmeyen aramaları otomatik karşılama.
-
Tutma Yardımı: Müşteri hizmetlerinde hattı sizin yerinize bekletme.
-
Haritalar: Sık kullanılan güzergâhları öğrenip uyarma.
-
CarPlay: Canlı Etkinlikler ve Tapback desteği.
-
Apple Music: AutoMix ile DJ tarzı geçişler, şarkı sözlerinin çevirisi.
-
Cüzdan: Bagaj takibi ve uçuş durumu takibi.
-
Oyunlar uygulaması: Meydan okumalar ve başarılar.
-
Erişilebilirlik: Braille ve taşıt hareketi işaretleri desteği.
-
AirPods Kamera Kumandası: AirPods ile video kaydı başlatma.
-
Fotoğraflar: Yeni arayüz ve 3D efektler.
-
Günlük uygulaması: Birden fazla günlük oluşturma ve harita görünümü.
iOS 26 güncellemesi nasıl yüklenir?
Yeni güncellemeyi iPhone’unuza yüklemek için şu adımları izleyin:
-
Ayarlar uygulamasını açın.
-
Genel > Yazılım Güncelleme sekmesine gidin.
-
Güncelleme mevcutsa kırmızı simge ile “iOS 26” güncellemesi görünecektir.
-
Yükle butonuna tıklayın.
-
İndirme ve yükleme işlemi başlayacaktır. Güncelleme süresi cihaz modeline ve internet hızına göre değişebilir.
iOS 26 hangi cihazlara geldi?
iPhone 16 Serisi
-
iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
iPhone 15 Serisi
-
iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
iPhone 14 Serisi
-
iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
iPhone 13 Serisi
-
iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
iPhone 12 Serisi
-
iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
iPhone 11 Serisi
-
iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max
iPhone SE Serisi
-
iPhone SE (2. nesil), iPhone SE (3. nesil)