Apple, önümüzdeki eylül ayında düzenlenecek etkinlikte merakla beklenen iPhone 16 serisini tanıtacak. iPhone 16 Pro modelleriyle birlikte gelen 7 çarpıcı yeni özellik, akıllı telefon deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak.

Daha geniş ve çerçevesiz bir ekran deneyimi

iPhone 16 Pro modelleri, ekran boyutlarında önemli bir artış sunarak kullanıcılarına daha etkileyici bir görsel deneyim yaşatacak. 6.1 inçlik iPhone 16 Pro, 6.3 inç ekranla, 6.7 inçlik iPhone 16 Pro Max ise 6.9 inç ekranla karşımıza çıkacak. Çerçevelerin küçültülmesi sayesinde kullanıcılar, daha sürükleyici ve geniş bir ekran deneyimi yaşayacaklar.

Yeni renk seçenekleri

iPhone 16 Pro, klasik siyah, beyaz ve gri renklerin yanı sıra bu yıl yeni bir renk seçeneğiyle geliyor: Rose Gold. Kullanıcılar, bu şık ve zarif renk seçeneğiyle telefonlarını kişiselleştirme imkanı bulacaklar.

Apple Intelligence ile yapay zeka desteği

iPhone 16 Pro, iOS 18 ile tanıtılan Apple Intelligence destekli yapay zeka özelliklerinin tümüne sahip olacak. Kullanıcılar, gelişmiş fotoğraf düzenleme, akıllı metin tahmini ve gerçek zamanlı çeviri gibi birçok yenilikçi özelliği kullanabilecekler.

Fotoğrafçılıkta yeni dönem

iPhone 16 Pro, fotoğrafçılığı bir adım ileri taşıyacak özellikler sunuyor. 48 Megapiksel çözünürlüğündeki Ultra geniş açılı kamera, +5x telefoto optik yakınlaştırma ve ana kameradaki sensör boyutunun 1/1,14 inçe çıkarılmasıyla, kullanıcılar düşük ışıkta bile net ve canlı fotoğraflar çekebilecekler. Yeni ALD kaplama teknolojisi sayesinde gölgelenme sorunları da ortadan kalkacak.

Capture butonu

iPhone 16 Pro modellerinde, telefonun sağ tarafında Güç tuşunun hemen altında yer alan yeni bir tuş bulunuyor: Capture butonu. Bu buton sayesinde fotoğraf ve video çekmek çok daha hızlı ve pratik hale geliyor.

A18 Pro ile yüksek performans ve verimlilik

iPhone 16 Pro'nun kalbinde, bugüne kadar bir telefonda görülen en güçlü mobil işlemci olan A18 Pro yer alacak. Bu işlemci, oyunlardan yoğun grafik uygulamalarına kadar her türlü görevi zorlanmadan yerine getirirken, enerji verimliliğiyle de dikkat çekecek. Ayrıca, yapay zeka geliştirmeleri de göze çarpacak.

Daha uzun pil ömrü

iPhone 16 Pro'nun bataryası yüzde 2.5 artırılarak 3.355 mAh'ye, iPhone 16 Pro Max'in bataryası ise yüzde 5.7 artırılarak 4.676 mAh'ye çıkarılacak. Bu sayede, enerji verimliliği arttığı için kullanıcılar daha uzun süreli bir pil ömrü deneyimi yaşayacaklar.