Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen iki PKK/YPG’li teröristin, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında tespit edilen bir PKK’lı teröristle birlikte etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi" ifadeleri yer aldı.