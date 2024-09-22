Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan Gara bölgesinde güvenlik güçleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü vurgularken, terörle mücadelenin bölgedeki terörist unsurlar tamamen temizlenene kadar devam edeceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek" dedi.

Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.



Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/pyTsIb4XZ4 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 22, 2024