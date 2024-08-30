Türkiye ve Irak savunma bakanlarının 15 Ağustos'ta imzaladığı askeri mutabakat zaptının ardından, iki ülke arasında vize serbestisi uygulanacak. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 1 Eylül itibarıyla 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Iraklılar, Türkiye'ye girişlerinde vizeden muaf tutulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Irak Cumhuriyeti'nin umuma mahsus pasaport hamili 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük vatandaşları, Türkiye'ye yapacakları turistik seyahatlerde ve transit geçişlerde, 180 gün içinde azami 90 gün ikamet süresiyle vizeden muaf olacak.

Bu karar, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesi gereğince alınmıştır. Karar, 15 Ağustos'taki ortak basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin tarafından kamuoyuna duyurulmuştu.