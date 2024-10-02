İran’ın İsrail’e yönelik saldırısı, petrol arzında sıkıntılar yaşanabileceği endişesiyle petrol fiyatlarını yükseltti. Brent petrol'ün varil fiyatı yüzde 1 artışla 74,40 dolar seviyesine çıktı. Salı günü ise petrol fiyatları yüzde 5 oranında yükselmişti. İran, dünyanın en büyük 7. petrol üreticisi ve OPEC+ üyeleri arasında 3. sırada yer alıyor.

Hürmüz Boğazı endişesi enerji fiyatlarını etkiledi

Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlerin sekteye uğrayabileceği endişeleri de enerji fiyatlarını etkiledi. Küresel petrol ticaretinin yüzde 20’si bu boğazdan geçiyor. Uzmanlar, İran’ın petrol arzının kesintiye uğraması durumunda Suudi Arabistan’ın üretimi artırabileceğini belirtiyor.

Borsa İstanbul ise güne yüzde 0,3 düşüşle başladı. Endeks, İran-İsrail gerginliği ile sert kayıplar yaşarken, bankacılık ve holding hisseleri değer kaybetti. Yatırımcılar, güvenli limanlar olan altın, petrol ve ABD doları gibi varlıklara yönelmeyi tercih ediyor.