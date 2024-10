Burcu Yanar'ın haberine göre, Ege TV’de yayınlanan "Esin Sayın ile Ege’den Günaydın" programında Ortadoğu Strateji Uzmanı Dr. Abdullah Manaz, İran'ın İsrail'e yönelik balistik füzelerle gerçekleştirdiği saldırıları ve bölgedeki siyasi dinamikleri değerlendirdi. Manaz, yaşananların sadece iki ülke arasındaki bir çatışma olmadığını, dünyanın büyük güçlerinin de bu karmaşık durumun içinde yer aldığını vurguladı.

Vurulan uçakların zararı 2 milyon dolar

İran’ın balistik füzelerle İsrail’e saldırması hakkındaki son gelişmeleri değerlendiren Dr. Abdullah Manaz, “Dün akşam 200 kadar balistik füze fırlattı. Ben hem Rus hem de Arap kaynaklarından takip ediyorum. Yüzde 90’ı sahaya düştü. Balistik füzeleri aslında Tel Aviv yönüne bekliyordu ama biraz daha aşağıya yaptı. Aşağıda iki tane önemli şey var. Askeri hava alanları var. Buraların vurulması çok önemli. Toplamda üç tane askeri üssü vurdu. Bu güneydeki askeri üslerde 20 tane F-35 uçağı tahrip edildi. Bu çok önemli bir şey. Şu anda F35’lerin fiyatı yaklaşık 100 milyon dolar. Yani vurulan uçakların zararı 2 milyon dolar. İlk kez bu kadar şiddetli çünkü hedefleri vurdu. Bu savaşı biz sadece İran ile İsrail arasında bir savaş gibi değerlendiriyoruz bu son derece yanlı. Bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin öncülük ettiği batı dünyası diğer taraftan İran ve arkasında Rusya’nın desteği var. İran bu füze teknolojisinde çok ileride. Ukrayna savaşında bile Rusların kullanması için balistik füze teknolojisi sağlıyor. Bu çok kolay yapılacak bir şey değil” dedi.

Hiçbir tank sınırı geçmedi

Bölgedeki tankların göstermelik olduğunu söyleyen Dr. Manaz, “Bölgede çok fazla tank var. Burası iki gündür askeri bölge ilan edildi. Güney Lübnan’daki bütün kasabaları aşağı yukarı yıktılar ama Hizbullah’ın gücü yüksek. Önümüzdeki hafta bir yılını dolduracak. Gazze gibi küçük bir koridorda bir yıldır oradaki direnişi kıramayan İsrail’in böyle büyük bir alanda Hizbullah gibi bir gücü yenmesi mümkün değil. Dolayısıyla buraya yığılan tankların hepsi göstermelik. Hiçbir tank sınırı geçmedi. Netanyahu zaten hep bunu yapıyor. Netanyahu kendi siyasi geleceğini kurtaracak bir hikaye arıyor. Bu hikaye elektronik istihbaratla geldi. Gazze savaşı olmasaydı Rusya yukarıda daha çok sıkışacaktı. Olayı biz bir dünya savaşı gibi görmeliyiz çünkü burada dünyanın üç büyük gücü var. AVD, arkasında İngiliz ekolü ve Rusya” diye konuştu.

Tehditle var olma stratejisi

Şu an adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşı içinde olduğumuzu söyleyen Dr. Abdullah Manaz, “Çin ile zaten her an ABD Çin’i nereden bastırabilirim diye düşünüyor. Çünkü Çin ekonomik olarak Amerika’yı geçme noktasında. Rusya’da yavaş yavaş silahlanıyor. Rusya Kırım’ı işgal ederken hiç kimsenin sesi çıkmadı. Neden? Dha sonra bunu gerekçe kullanıp Ukrayna’yı savaşa soktular. Burada da öyle. İran’ın bu kadar yayılması Obama döneminden itibaren başlayan bir politikadır. Buna ben tehditle var olma stratejisi diyorum” açıklamasında bulundu.