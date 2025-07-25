Yeni sezon öncesi kamp değerlendirmesi yaptı

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci, Portekiz kampında medya mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrılık iddialarını yalanlayan milli oyuncu, Fenerbahçe ile aylar önce sözleşme yenilediklerini belirtti. “Benim için başka bir seçenek yoktu” diyen Kahveci, kulüple yapılan yeni sözleşme anlaşmasının aylar öncesine dayandığını söyledi.

“Sözleşme aylar önce hazırdı, sadece imzaya kalmıştı”

İrfan Can Kahveci, “Fenerbahçe’de olmak hem mutluluk hem de gurur verici. Fenerbahçe’yi ailem gibi görüyorum. Açıklanan videoyu 3-4 ay önce hazırlamıştık. İş sadece imzaya kalmıştı. Güzel oldu hem benim için hem kulübümüz için. Allah bana burada şampiyonluklar yaşatsın” ifadelerini kullandı.

“Tatile rağmen antrenmanlarıma devam ettim”

Milli Takım dönüşü kısa bir dinlenme süresi geçirdiğini belirten Kahveci, tatildeyken de antrenmanlarına devam ettiğini ve fiziksel olarak kendini iyi hissettiğini söyledi. Yeni sezona hazır olduğunu belirten futbolcu, “Takım olarak da iyi çalışıyoruz. Kendi adıma ve takım adına iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum” dedi.

Feyenoord eşleşmesine dikkat çekti

Fenerbahçe’nin Feyenoord ile oynayacağı eşleşmeye değinen Kahveci, “Çok az bir zaman kaldı. Feyenoord bu seviyeleri iyi bilen bir takım. Onları yakından tanıyan Robin van Persie de var. Biz de çok çalışıp o turu geçmek istiyoruz” diye konuştu.

“Zorluklarla büyüdüm, keyif alarak oynamaya çalışıyorum”

Açıklamalarında futbolculuk kariyerinin zorluklarına da değinen İrfan Can Kahveci, “Ben zorluklarla büyüdüm. Sahaya çıktığımda küçüklük anılarımı hatırlıyorum. Futbol çok önemli ama sahada keyif almak da bu işin parçası. Biz ABD’ye gittik Milli Takım’la. Orada maçlar bir etkinlik gibi. Bizde ise adeta bir savaş gibi yaşanıyor. Bu anlayışın değişmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“Taraftarımız her koşulda yanımızda olsun”

Geçtiğimiz sezonun kendisi adına zor geçtiğini belirten Kahveci, “Artık zor günlere tahammülüm kalmadı. Ne olursa olsun taraftarımız bizi desteklesin, arkamızda dursun. Biz de elimizden geleni yapacağız ve onların beklentilerini karşılamaya çalışacağız” dedi.