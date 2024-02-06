24 derslikten oluşan lise ve 4 derslikten oluşan anaokulunun yapımına ilişkin protokol, Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından Hatay Valiliği'nde imzalandı.



6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam 1 yıl geçti. Depremlerden birçok il yıkıcı bir şekilde etkilendi ve binlerce insan hayatını kaybetti. Depremin gerçekleştiği ilk günden beri bölgedeki ihtiyaçlara yönelik çalışmalarına devam eden Türkiye İş Bankası, öğrencilerin eğitimlerini sürdürmelerine katkıda bulunabilmek amacıyla Hatay’ın Defne ilçesinde ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası Lisesi’ ve ‘Hatay Defne Türkiye İş Bankası 100. Yıl Anaokulu’nu hayata geçiriyor.



Bu kapsamda Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen tarafından Hatay Valiliği'nde bir protokol imzalandı.



VALİ MASATLI: YAKLAŞIK 80 BİN 300’DEN FAZLA BİNA STOKU ZARAR GÖRDÜ



İmza töreninde konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, “Bu coğrafya 6 Şubat ve devamındaki depremlerde tarihin en büyük afetiyle yüz yüze geldi. 6 Şubat ve devamındaki depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Tabii 107 bin civarı da yaralımız vardı. Bunlar içerisinde tedavisi devam edenler var, onlara da Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Depremde en fazla can kaybı veren bir il olmanın yanında özellikle bina stokumuz da ciddi derecede hasar gördü. Yaklaşık 80 bin 300’den fazla bina stoku zarar gördü. 270 binden fazla bağımsız bölümü olan binalar ya yıkıldı ya acil yıkılacak duruma geldi, ya da acilen yıkılacak ağır hasarlı statüsüne geldi. Tabii bunların içerisinde sadece özel şahıslara ait binalarımız yok, çok fazla sayıda kamu binalarımız da var. Bugün de protokol dolayısıyla bir araya geldik. Eğitimle ilgili size bir iki rakam vermek istiyorum. Bizim eğitim tesislerimizin yaklaşık 3’te 1’i ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı, bir kısmı da orta hasarlı. Tabii orta hasarlı olanları da kullanamıyoruz. Bunlarla ilgili net bir rakam vermemiz gerekirse 210 okulumuz yıkıldı ve ağır hasarlı duruma geldi. 175 tane okulumuz da orta hasarlı oldu. Ve biz bu süreçte özellikle 11 Eylül'de okulların açılması için yani insanüstü bir gayret sarf ettik. Öğretmenlerimize de 2 bin 200’den fazla konteyner verdik ve burada kalmalarını, eğitim vermelerine imkan sağladık. Geldiğimiz noktada bizim ve yer yer bağışçıların da yapmış olduğu 466 derslikli okul yaptık” dedi.



İŞ BANKASININ İLGİSİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Vali Masatlı, “İş Bankası, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bir banka. Hatay'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘benim şahsi meselemdir’ dediği bir yer dolayısıyla bu manada da çok kıymetli. Onun için İş Bankamızın bu şekildeki ilgisine yani 24 derslikli Anadolu Lisesi, 4 derslikli de anaokulu şeklindeki ilgisine teşekkür ediyoruz. Bir an önce bu okulların yapılması hayatı daha da normalleştirir” diye konuştu.



OLAYIN BÜYÜKLÜĞÜNÜ ANLAMAYA ÇALIŞMAK GEREKİYOR



6 Şubat’ta meydana gelen depremin üretmiş olduğu enerjinin 2 bin atom bombası kadar olduğunu ifade eden Vali Masatlı, şunları ekledi:



“Olayın ne kadar büyük olduğunu ifade etmek bakımında en son bir veriyi de sizinle paylaşmak isterim; 6 Şubat'ta meydana gelen depremin üretmiş olduğu enerji 2 bin atom bombası kadar. Depremin hemen hemen yarıya yakınının bu şehirde olduğunu düşünürsek neredeyse bin tane atom bombasının üretmiş olduğu enerji kadar bir enerji üretildi. Yani olayın büyüklüğünü anlamaya çalışmak gerekiyor. Diğer taraftan da şunu özellikle söylemek isterim.”



SÖZEN: EĞİTİMLE İLGİLİ SORUNLARA KAYITSIZ KALAMADIK



İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen ise 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevenlerine baş sağlığı diledi. Bir daha böyle acıların yaşanmaması temennisinde bulunan Sözen, felaketlerin hemen ardından yaraların sarılması için tüm ülkenin büyük bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu ve el birliğiyle hareket ettiğini vurguladı.



Deprem felaketlerinin meydana geldiği ilk andan itibaren ihtiyaçları yerinde tespit ederek, hayati önemdeki yardımların doğru lokasyonlara hızlıca ulaştırılması için harekete geçtiklerini söyleyen Sözen, “Bugün Hatay Valiliğimiz ile birlikte buradaki özellikle okul ihtiyaçlarıyla ilgili yaptığımız görüşmelerde ciddi ihtiyaçlar olduğunu gördük. Okul binalarının depremde hasar aldığın, yıkıldığını ve kullanılamaz hale geldiğini anladık. Depremin ilk günlerinde muhtelif katkılar sağlamıştık. Buradaki ihtiyaç boyunun gerçekten büyük olduğunu görüyoruz. Eğitimle ilgili sorunlara da kayıtsız kalamadık, Valilikle bir protokol yaptık. Bir Anadolu Lisesi bir de Anaokulu yapımı konusunda protokolü imzaladık. Umuyorum eğitim yılı başlamadan binalar tamamlanacak. Evlatlarımız içinde güvenli şekilde derslerini almaya başlayacaklar. Bizim için de büyük bir mutluluk olacak diye düşünüyorum” dedi.



PROJEDEN BİN 750 ÖĞRENCİNİN YARARLANMASI HEDEFLENİYOR



Deprem felaketlerinden etkilenen bölgede eğitime destek amacıyla yürütülen çalışmalar arasında, Petrol Ofisi Grubu ile birlikte başlatılan ve özellikle de bölgede çocukların erken yaşta bilimle tanışmasına katkıda bulunma amacını taşıyan ‘Bilim Kuşağı Atölyeleri’ yer alıyor.



Okul Destek Derneği ile de depremden etkilenen çocuklara uzaktan eğitim desteği vermek amacıyla bir proje yürütülüyor. Projeden 2023-2024 eğitim-öğretim döneminde bin 750 öğrencinin yararlanması hedefleniyor.



Ayrıca depremlerden sonra anne veya babasını kaybeden, maddi imkanları sınırlı öğrenciler İş Bankası desteğiyle Darüşşafaka’daki eğitimlerine başladı; gelecek sene yeni öğrencilerin de Darüşşafaka’da eğitim masraflarına katkıda bulunulacak.



AFAD VE TOKİ İŞ BİRLİĞİNDE 1000 KONUTLUK PROJE



İş Bankası deprem felaketinin ardından ilk etapta birçok kesimi kapsayan 10 milyar TL’lik bir kaynak ayırdığını duyurdu. İş Bankası Grubu adına afetzedelere verilecek desteğe katkı sunmak üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) Şubat 2023’te toplam 1 milyar TL bağış yapıldı. AFAD ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) iş birliğinde 1.000 konutluk proje için AFAD’a Nisan 2023’te 1,7 milyar TL katkı sunuldu.







