İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma, Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olan Nadir Metal Rafineri AŞ'nin CEO'su Burak Yakın'ı da kapsıyor. 21 milyar lirayı aşan cirosuyla İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde ilk 50'de yer alan Nadir Metal, Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden biri olarak biliniyor.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı olarak da görev yapan Yakın, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonlar sırasında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.

51 kişilik soruşturma kapsamında hareketlilik

Soruşturma, İstanbul genelinde 51 kişiyi kapsayan geniş çaplı bir operasyona dayanıyor. Savcılık talimatı doğrultusunda farklı adreslerde yapılan aramalar ve gözaltı işlemleri sonucunda birçok kişi hakkında işlem başlatıldı.

Dinçer Gökçe’nin Halktv.com.tr'de aktardığı bilgilere göre, Nadir Metal Rafineri AŞ'nin CEO'su olan Burak Yakın'ın da bu süreçte gözaltına alınması, kamuoyunda dikkat çekti.

Nadir Metal'in sanayi içindeki yeri

Türkiye'nin en büyük altın rafinerilerinden biri olan Nadir Metal, 20 milyar lirayı aşan cirosu ile İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 500 listesinde üst sıralarda yer alıyor.