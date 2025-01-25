Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde, bir inşaat firmasına ait işçi yatakhanesi olarak kullanılan konteynerlerde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangını fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, konteynerler kullanılamaz hale geldi.

Yetkililer, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı. İnşaat firması çalışanları, olayın gece saatlerinde gerçekleşmesi nedeniyle büyük bir tehlikenin atlatıldığını belirtti.

Emniyet güçleri, yangının çıkış nedenine dair kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. Bölge sakinleri ise olayın tekrar yaşanmaması için önlem alınması gerektiğini ifade etti.