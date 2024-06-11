İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, 2013'ten bugüne kadar olan süreci kapsayan çocuk işçi ölümlerine dair raporunu açıkladı. Rapora göre, staj ve çalışma sırasında ölen çocuk işçilerde en fazla ölüm Urfa'da meydana geldi.

En Yüksek İşçi Haberi Urfa'da

İSİG Meclisi'nin açıkladığı rapora göre, 2013'ten bu yana en az 695 çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu çocukların 596'sı erkek, 99'u ise kız çocuğu olarak kaydedildi. En yüksek çocuk işçi ölümü, 52 ölümle Urfa'da meydana geldi.

Çocuk işçi ölümlerinin nedenleri arasında trafik ve servis kazaları %28 ile başı çekiyor. Bunu %17 ile boğulma ve zehirlenme, %14 ile ezilme ve göçük izliyor. Bu ölümler, çocuk işçilerin karşı karşıya kaldığı tehlikelerin çeşitliliğini gözler önüne seriyor.

Ölümlerin sektörel dağılımı da oldukça dikkat çekici. Tarım ve orman iş kolunda 383 çocuk hayatını kaybederken, inşaat ve yol sektöründe 75, metal iş kolunda 52, konaklama sektöründe 49 ve gıda iş kolunda 24 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi.