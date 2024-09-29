Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, 2025 yılına ilişkin altın projeksiyonunu ve fiyat tahminlerini açıkladı. Memiş, elinde altın bulunduran yatırımcılar için önemli uyarılarda bulundu ve piyasalardaki gelişmeleri değerlendirdi.

2025 projeksiyonu ve piyasa analizi

Memiş, Borsa İstanbul'un 9777 puandan haftayı kapattığını belirterek, 10 bin 50 puanın üç kez test edildiğini fakat endeksin bu seviyenin üzerinde kalamadığını ifade etti. İkinci destek seviyesinin 9750 puan olduğunu vurgulayan Memiş, "Orta ve uzun vadede beklentimiz pozitif yönde" dedi. Tarım emtialarının daha iyi getiri sağlayacağını düşündüğünü ekledi.

Dolar kuru ve döviz piyasaları

Dolar kuru hakkında bilgi veren Memiş, güncel rakamın 34.16 TL olduğunu belirtti. Dolar endeksinin gerilemesine rağmen yurt içi piyasalarda yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini ifade etti. "Dövizle ticaret yapanlar bu tarafa dikkat etmeli," diyen Memiş, 34 lira altındaki değerlerin kalıcı olmayacağına dikkat çekti. 40 lira seviyesinin güçlü bir direnç oluşturduğunu vurguladı.

Ons altın ve gram altın fiyatları

Memiş, geçen hafta ons altının 2680 dolara kadar yükseldiğini ancak kar satışlarıyla gerilediğini açıkladı. Jeopolitik gerilimlerin fiyatlaması ile 2530 dolar seviyesi üzerinde bir hareketlilik yaşandığını belirtti. “Elinde altın bulunduranlar, satış için daha erken, bekleyin” diyen Memiş, her ay yeni rekor denemeleri beklediğini ifade etti.

Dalgalanma aralığı

Memiş, ons altın için geniş bir bant aralığı önerdi. “Aşağıda 2580 dolar, yukarıda 2680 dolar seviyesi var. Bu bant aralığında dalgalanmaya devam edecek. Ekim ve kasım ayına bakacağız,” dedi. 2600 dolar altına sarkması durumunda ise durumun yeniden değerlendirileceğini belirtti.

Gram altın fiyatları

Gram altının, ons altınla paralel olarak 2780 liraya kadar yükseldiğini ve tüm zamanların rekorunu kırdığını söyledi. Kapalıçarşı’da gram altının 3075 lira civarında işlem gördüğünü belirten Memiş, “3080-2980 bant aralığında dalgalanma görebiliriz” dedi.

2025 hedefi ve nakit ihtiyaçları

Memiş, elinde altın bulunduranların varlıklarına sahip çıkmaları gerektiğini vurguladı. 2025 yılı için gram altın hedefini 4500 TL olarak belirledi. Nakit ihtiyacı olanların araba veya ev alıp almama kararının kişisel tercihlerine bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

29 Eylül güncel altın fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 2.918,51 TL

2.918,51 TL Çeyrek altın satış fiyatı: 5.043,00 TL

5.043,00 TL Yarım altın satış fiyatı: 10.073,00 TL

10.073,00 TL Tam altın satış fiyatı: 19.998,70 TL

19.998,70 TL Cumhuriyet altını satış fiyatı: 20.076,00 TL

20.076,00 TL Gremse altın satış fiyatı: 50.150,13 TL

50.150,13 TL Ons altın satış fiyatı: 2.658,74 dolar