Finans analisti İslam Memiş, 2025 yılı için altın, dolar, euro, gümüş ve kripto para piyasalarındaki beklentilerini açıkladı. Yatırımcıları uyardı ve yeni yılda dikkat edilmesi gereken fırsatları sıraladı.

Altın yatırımcılarını bekleyen sürprizler

İslam Memiş, 2025 yılına dair tahminlerine başlarken, gram altının 4.000-4.500 TL arasında olmasını beklediğini açıkladı. Bugün itibariyle serbest piyasada gram altın 3.045 TL seviyelerinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde ise 2.000-2.050 TL arasında hareket ediyordu. Bu yıl sonuna kadar altın fiyatlarının artmaya devam edeceği öngörülüyor.

Kripto paralar için uyarılar

Memiş, özellikle kripto para yatırımcılarını uyararak, Bitcoin’in fiyatı 100.000 doların üzerine çıktığında kesinlikle alım yapmamalarını tavsiye etti. Ayrıca, altcoinlere yatırım yapmaktan kaçınılması gerektiğini belirtti. Bitcoin şu an 92.000-102.000 dolar arasında hareket ediyor ve Memiş, kripto piyasasına yeni girecek yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Gümüş yatırımcılarına fırsat uyarısı

2025 yılı için gümüş fiyatlarında önemli bir artış bekleniyor. Gümüşün ons fiyatı şu anda 29,27 dolar seviyelerinde, gram fiyatı ise 33,30 TL. Yatırımcılar için bu seviyeler bir fırsat sunuyor. Gümüşün önümüzdeki dönemde hızla değer kazanması bekleniyor.

Dolar fiyatı düşecek

Dolar endeksi şu an 108,68 seviyesinde bulunuyor. İslam Memiş, yılın ilk çeyreğinde doların değer kaybederek 100 seviyesinin altına inebileceğini tahmin ediyor. Bu durum, dolar yatırımcıları için önemli bir fırsat yaratabilir.