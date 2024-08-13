2024 Paris Olimpiyatları’nda sergilediği mükemmel atışlarla gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, uluslararası medyanın ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak İspanya'nın ünlü moda ve yaşam dergisi GQ, Dikeç'in performansını ve tarzını mercek altına aldı. Dergi, Dikeç'in yarışma esnasında kolunda taşıdığı saatin izini sürerek onun stiline dair önemli detayları ortaya çıkardı.

Yusuf Dikeç: "Dünyanın en havalı adamı"

Paris’te düzenlenen 2024 Olimpiyatları'nda, 19 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gösterdiği üstün performansla gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç, özellikle sakinliği ve kendine güveniyle tanındı. İspanyol GQ dergisi, Dikeç'in bu duruşunu "Dünyanın en havalı adamı" olarak tanımlarken, onun kaygısız ve kendinden emin tavrına hayran kaldı. Dergi, Dikeç'in atış sırasında gözünü bile kırpmadan hedefi vurduğuna vurgu yaptı.

Minimalist tarz ve dikkat çeken saat

GQ'nun haberine göre, Yusuf Dikeç'in sade ve minimalist tarzı, onu bir fenomen haline getirdi. Olimpiyat performansının ardından, sadece ABD'de 200 binden fazla kez Google'da aranan Dikeç'in stili, sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Onun adına yapılan capsler ve meme'ler, Dikeç'in popülaritesini daha da artırdı.

Kolundaki saatin izini sürdüler

Dergi, Yusuf Dikeç’in yarışma sırasında taktığı saati inceleyerek markasını ve modelini ortaya çıkardı. Dikeç’in kolundaki saat, Nacar 07-290699-BNS6 modeliydi ve yaklaşık 38 euro değerindeydi. GQ, Dikeç'in daha önceki fotoğraflarında da bu saati taktığını belirtti. Bu detay, Dikeç'in sadeliğe ve fonksiyonelliğe verdiği önemin bir göstergesi olarak yorumlandı.