Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, eski Belediye Başkanı merhum Hüsamettin Tanış'a ait olan üç katlı bina, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple çöktü. Olay yerine çok sayıda polis, ambulans ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak yapılan incelemeler sonucu, göçük altında kimsenin kalmadığı tespit edildi.

Can kaybının olmamasını tek teselli

Eğirdir Belediye Başkanı Mustafa Özer, olay yerinde yaptığı açıklamada, can kaybı olmamasının büyük bir teselli olduğunu belirtti. Binanın yanında yapılan inşaat çalışmalarının çökmenin sebebi olabileceği düşünülüyor. Özer, çöken binanın diğer binalara zarar verdiğini ve enkazın profesyonel bir şekilde kaldırılacağını ifade etti.

Bina sahibinin 'kasıt' iddiası

Çöken binanın sahibi Ali Tanış, bina yakınında yapılan inşaat çalışmalarını işaret ederek, kasıtlı bir durumdan bahsetti. Tanış, arsasına müdahale edildiğini ve daire karşılığı evini satma tekliflerinin yapıldığını, ancak kabul etmediğini söyledi. "İnşaat çalışmalarına başladılar ve uyarılarımıza rağmen devam ettiler. Sonuç olarak evim yerle bir oldu" diyerek, olayın ardında kasıt olabileceği iddiasında bulundu.