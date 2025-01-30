İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak 2025'te yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının üçüncü aşaması bugün tamamlandı. Bu kapsamda, Hamas tarafından serbest bırakılan biri asker üç İsrailli rehine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim edildi. Karşılığında, İsrail hapishanelerinde tutulan 110 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuştu.

Serbest bırakılan İsrailli siviller Arbel Yehoud ve Gadi Mozes ile beş Taylandlı esir, Han Yunus'ta Hamas'ın öldürülen eski lideri Yahya Sinvar'ın evinin önünde Kızılhaç'a teslim edildi. İsrailli asker Agam Berger ise daha önce serbest bırakılmıştı.

Anlaşmanın ilk aşaması 19 Ocak'ta gerçekleşti

Anlaşmanın ilk aşamasında, 19 Ocak'ta üç İsrailli kadın esir serbest bırakılmış ve karşılığında 90 Filistinli mahkum özgürlüğüne kavuşmuştu.

15 Ocak 2025'te arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın çabalarıyla varılan ateşkes ve esir takası anlaşması, üç aşamalı bir planı içeriyor. İlk 42 gün içinde toplam 33 İsrailli esir ve 1900'ün üzerinde Filistinli mahkumun serbest bırakılması hedefleniyor.