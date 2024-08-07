Hamas Lideri İsmail Heniyye’nin suikasta uğramasıyla Orta Doğu'daki tansiyon yeniden yükseldi. Hamas’ın yeni lideri olarak Yahya Sinvar’ın atanmasının ardından, İsrail’den gelen tehditler bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

Yeni lider Sinvar oldu

Hamas tarafından dün yapılan açıklamada, İsmail Heniyye'nin yerine Yahya Sinvar’ın lider olarak seçildiği duyuruldu. Açıklamada, "Hareketin liderlik kurumlarında yapılan derinlemesine ve kapsamlı istişareler ve görüşmelerin ardından İslami Direniş Hareketi Hamas, şehit lider İsmail Heniyye'nin yerine, hareketin siyasi bürosunun başına Mücahid lider kardeş Yahya Sinvar'ı seçmeye karar verdi" denildi.

İsrail’den sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yısrael Katz, Yahya Sinvar’ın Hamas’ın yeni lideri olarak atanmasına sert tepki gösterdi. Katz, "Yahya Sinvar'ın İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın yeni lideri olarak atanması, onu hızla ortadan kaldırmak ve bu aşağılık örgütü yeryüzünden silmek için bir başka zorlayıcı nedendir" ifadelerini kullanarak, Sinvar’a yönelik açık tehditlerde bulundu.

Gerilimi tırmandıran açıklamalar

Hamas’ın yeni liderini hedef alan bu açıklamalar, Orta Doğu’daki mevcut gerilimi daha da artırdı. İsrail’in sert tutumu ve Hamas’ın yeni lideri Sinvar’a yönelik tehditler, bölgedeki istikrarsızlığın devam edeceğine işaret ediyor. Suikastların ve tehditlerin gölgesinde Orta Doğu’da barışın sağlanması, her zamankinden daha zor görünüyor.