İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında iki kişi hayatını kaybetti.

Saldırının detayları

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail’in bu sabah saatlerinde Hula beldesindeki Abra bölgesine gerçekleştirdiği saldırıda iki kişi yaşamını yitirdi. Bakanlık, olayın ardından sivil can kaybının yanı sıra bölgedeki maddi hasarın da detaylı bir şekilde incelendiğini belirtti.

Ek saldırılar ve gelişmeler

İsrail ordusunun saldırılarına, top atışlarıyla Lübnan'ın sınır bölgesindeki Ayta eş Şaab beldesini hedef alması da eklendi. Ayrıca, Tire bölgesindeki köylere ve sahile işaret fişeği atıldığı bildirildi.

İsrail güçleri, "Mavi Hat" olarak adlandırılan Lübnan sınır hattındaki Nakura, Cebel Lebune ve Cebel Alem beldelerine bitişik ormanlık alanlarda sabah saatlerinde ağır makinalı tüfeklerle ateş açtı.

Keşif uçakları, İHA’lar ve dronlar, batı ve orta Lübnan köylerinin üzerinde, özellikle Litani Nehri çevresinde yoğun uçuşlar gerçekleştirerek bölgedeki askeri hareketliliği artırdı.