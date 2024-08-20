İsrail güçlerinin Gazze'nin Er Rimal Mahallesi'nde yer alan Mustafa Hafız Okulu'na düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı, yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulda gerçekleşti ve birçok kişi de yaralandı.

İsrail'in önceki saldırıları ve kaybı artıyor

AA'nın sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 10 Ağustos'ta İsrail'in Gazze'nin doğusundaki Et Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı. Ayrıca, 4 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nin batısındaki Hasan Selame ve Nasr okullarına yönelik saldırılarda 30 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Hamas'tan açıklama: Haniye'nin korumaları öldürüldü

Hamas, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bir başka saldırıda, İran'ın Tahran şehrinde suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin bazı korumaları ve ofis çalışanlarının hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, İsrail'in Şatı Mülteci Kampı'na yönelik saldırısında ölenlerin Haniye'ye yakın kişiler olduğu belirtildi. Hamas, bu saldırının İsrail'in Haniye'ye olan nefretinin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Saldırının ardından tepkiler ve taziye

Hamas, ölenler için taziye mesajı yayınladı, ancak detaylı bilgi verilmedi. Hamas, İsrail'in bu saldırılarının Filistinlilerin direniş iradesini kıramayacağını ve Haniye'ye yönelik suikastın sadece bir başlangıç olduğunu belirtti. 19 Ağustos'ta Şatı Mülteci Kampı'ndaki bir başka saldırıda altı kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. Haniye, 31 Temmuz'da Tahran'da suikasta uğramış, İran ve Hamas İsrail'i suçlamıştı.