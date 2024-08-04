Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikaste uğraması ve İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah komutanı Fuad Şükür'ün öldürülmesi, Orta Doğu'da gerginliği artırdı. Bu gelişmelerin ardından İran, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e misilleme yapma olasılığı, havayolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemeye başladı.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, yaklaşık 4 bin İsrailli vatandaş yurt dışında mahsur kaldı. Bu kişiler, İsrail'e dönüş için Tel Aviv'deki Dışişleri Bakanlığı ile iletişime geçti. Orta Doğu'daki mevcut gerginlik nedeniyle 15 uluslararası havayolu şirketi, Tel Aviv uçuşlarını ya süreli ya da süresiz olarak durdurdu.