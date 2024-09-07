İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da faaliyet gösteren iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen “Kuyu-23” operasyonu sonucunda toplam 29 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 24’ünün tutuklandığını duyurdu.

Saldırılar ve Operasyonun Detayları

31 Ağustos 2024 tarihinde, saat 02.30 sularında Bahçelievler Devlet Hastanesi acil servisinin önüne gelen şüpheliler, hastaneye ateş açmıştı. Bu saldırıda, hastane polisi, bir jandarma personeli, hastane güvenlik görevlisi ve iki hasta yakını olmak üzere toplam beş kişi yaralanmıştı. Aynı gece, Mahmutbey Caddesi'nde yürüyen üç kişiye yönelik yapılan silahlı saldırıda ise bir kişi ölmüş, bir kişi yaralanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda, “Atız” ve “Casper” adındaki iki husumetli organize suç örgütü hedef alındı. Operasyon sonucunda, 29 şüpheli gözaltına alındı ve bu şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesiyle birlikte 24'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonda ele geçirilen malzemeleri ve suç örgütlerinin faaliyetlerini detaylı bir şekilde açıkladı. Yerlikaya, “Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul genelinde faaliyet gösteren iki ayrı organize suç örgütüne yönelik 'Kuyu-23' operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucunda; 2 adet Ak-47 uzun namlulu silah, 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet çalıntı motosiklet, 1 adet eylemde kullanılan otomobil, 1 adet çalıntı otomobil, 4 adet kar maskesi, 2 adet çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi” ifadelerini kullandı.